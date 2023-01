Snowboard, Bansko 2023: Coratti torna sul podio nel parallelo, Ochner si ferma ai quarti

Torna finalmente sul podio Edwin Coratti, che chiude al terzo posto la gara del parallelo a Bansko di snowboard. Sulla pista bulgara, l’azzurro riesce ad arrivare fino alla semifinale, incappando lì in un errore contro Fabian Obmann, l’austriaco che chiuderà al secondo posto alle spalle del fuoriclasse svizzero Gino Caviezel. Prima top-3 stagionale per il 31enne italiano di Curon Venosta, la sedicesima in carriera, sesta nella disciplina. Si è invece arreso ai quarti di finale Marc Hofer, già fuori agli ottavi Gabriel Messner, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini. In campo femminile vince la svizzera Zogg, terza la connazionale Keiser alle spalle dell’austriaca Schoeffmann seconda. Capitolo azzurri: Ochner si ferma ai quarti, Dalmasso fuori agli ottavi.