La stagione di Coppa del Mondo 2024/25 di slittino si chiude in Cina sul budello di Yanqing. Nel singolo femminile arriva la vittoria di Julia Taubitz, che grazie ad un finale straordinario vince anche la sua quinta Sfera di Cristallo della carriera; la teutonica ha trionfato con un tempo totale di 1:58.926 (59.406 nella prima manche e 59.520 nella seconda), precedendo l’elvetica Natalie Maag di ben 0.443. A completare il podio, l’altra tedesca Merle Fraebel, staccata di 477 millesimi. Chiude quarta la lettone Kendija Aparjode, davanti alla statunitense Ashley Farquharson e all’austriaca Lisa Schulte.

La migliore delle azzurre è Verena Hofer, che cede una posizione nella seconda run e chiude in undicesima posizione staccata di quasi due secondi. Più indietro Nina Zöggeler e Sandra Rabatscher, che ottengono rispettivamente un quindicesimo e un sedicesimo posto. Come detto la classifica generale sorride a Taubitz, che grazie al successo odierno trionfa con 657 punti totali superando l’austriaca Madeleine Egle (solo nona oggi e ferma a quota 629) e la tedesca Lisa Schulte, oggi sesta e terza alla fine con 620 punti.

Slittino: finale amaro a Yanqing per il doppio femminile

Sfugge il podio invece per l’Italia nel doppio femminile. Ci vanno vicine Andrea Vötter e Marion Oberhofer, ma dopo il secondo posto nella prima run non riescono a ripetersi e scivolano fino al quinto posto finale. La vittoria è andata alle solite dominatrici austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, che hanno sigillato la Sfera di Cristallo trionfando anche sul budello di Yanqing. Alle spalle del duo austriaco chiudono le tedesche Degenhardt/Rosenthal, mentre possono esultare con il terzo posto le lettoni Upite/Kaluma, che beffano le statunitensi Forgan/Kirkby. Vötter/Oberhofer pagano un errore in avvio di seconda run, decisivo per lo scarto finale di quasi 4 secondi su Egle/Kipp. Si conclude così una stagione difficile per il duo azzurro, che può comunque fregiarsi del bronzo europeo vinto a Winterberg.

Terzo posto nella Nations Cup per Felderer e Zöggeler

La tappa conclusiva della stagione di Coppa del Mondo a Yanqing si era aperta nella notte italiana con le prove di Nations Cup, che hanno visto i terzi posti di Leon Felderer e Nina Zöggeler. Nella prova maschile il miglior tempo è stato firmato dal lettone Gintz Berzins che con 58″642 ha preceduto di soli 24 millesimi di secondo il tedesco Timon Grancagnolo, con Felderer terzo a 0.163 e Alex Gufler quinto a 0.249.

Nella gara femminile invece è adnata in scena una doppietta austriaca, con Hannah Prock vincitrice davanti alla connazionale Dorothea Schwarz; alle loro spalle Zöggeler è terza a 0.495, con Sandra Robatscher quarta nella sua scia, staccata di 0.507. La tappa di Yanqing si completerà domani con il doppio maschile (9:07) seguito dal singolo (11:25) e dalla prova a staffetta che completerà la stagione.