Si è aperto il 53° campionato mondiale di slittino sul budello di Whistler, in Canada. E per l’Italia si è aperto con un quinto posto nell’inedita staffetta mista dei doppi e una settima posizione nella staffetta mista dei singoli. Venerdì si ripartirà alle 23:00 con la prima manche del doppio maschile. A seguire, il doppio femminile. Nella notte tra venerdì e sabato (ore 02:20) spicca anche il singolo femminile.

Settimo posto per Dominik Fischnaller con Verena Hofer e nono posto per Leon Felderer con Sandra Robatscher nella staffetta mista dei singoli vinta dalla Germania grazie alla prova di Max Langenhan e Julia Taubitz che con il tempo di 1’22″354 hanno preceduto di 95 millesimi di secondo Stati Uniti 1 di Jonathan Gustafson ed Emily Sweeney con Austria 2 (David Gleirscher/Madeleine Egle) terza a +0,324. “Sono stata fortunata che Max abbia fatto una gara del genere”, ha ammesso Taubitz. E il riferimento è al super 39.639 di Langenhan: “È stata una corsa al 110 percento, dall’inizio alla fine”, ha detto il tedesco, che nel suo parziale ha preceduto un superlativo Fischnaller (39.894). Italia 1 ha chiuso però con un ritardo complessivo di 0,467 chiudendo alle spalle anche di Lettonia 1 (Kristers Apajods/Elina Bota, +0,352), Austria 1 (Nico Gleirscher/Lisa Schulte, +0,419) e della formazione mista Australia/Svizzera (Alexander Ferlazzo/Natalie Maag, +0.439). Di 0.609 invece il gap per Italia 2, alle spalle anche di Lettonia 2 (Gints Berzins/Kendija Aparjode, +0.505).

Nella staffetta mista dei doppi è l’Austria a trionfare grazie a Thomas Steu/Wolfgang Kindl e Selina Egle/Lara Kipp, che trionfano in 1’22″894. La Germania 1 con Hannes Orlamünder/Paul Gubitz e Dajana Eitberger/Magdalena Matschina è seconda con un distacco di soli 18 millesimi di secondo. “Ho sognato la corsa perfetta la scorsa notte – ha detto Orlamünder – e ce l’abbiamo quasi fatta”. Alle loro spalle l’altra formazione tedesca con Tobias Wendl/Tobias Arlt e Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (+0.097). Un’impresa, considerando che Degenhardt si è presentata all’appuntamento con una febbre a 39. Il quarto posto è andato alla squadra statunitense con Zachary di Gregorio/Sean Hollander e Chevonne Forgan/Sophia Kirkby (+0,165) che hanno chiuso davanti agli italiani. Ivan Nagler / Fabian Malleier e Andrea Vötter / Marion Oberhofer hanno completato la prova con un ritardo di +0,233 e hanno preceduto la prima formazione lettone composta da Martins Bots/Roberts Plume e Marta Robezniece/Kitija Bogdanova (+0,302).