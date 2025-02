Una bruttissima notizia per tutti i fan, è arrivata la comunicazione ufficiale che gela il sangue: che batosta per Valentino Rossi.

È ormai tutto pronto, l’attesa sta per finire, a breve potremmo nuovamente vedere tutti i nostri protagonisti in pista a contendersi il titolo di campione del mondo: s sono accesi i motori della MotoGP 2025.

A Sepang, in Malesia, è in corso il primo test ufficiale che precede l’inizio del motomondiale. A partire da mercoledì 5 febbraio, dalle ore 10 alle ore 18 locali, tutti i piloti si stanno preparando al massimo per arrivare preparati allo start della nuova stagione.

Dopo la tre giorni di Shakedown (un primo test prologo che ha riunito i collaudatori di ogni marca, i tre debuttanti e i piloti ufficiali Yamaha), sempre sul circuito di Sepang, a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio, in questo primo test ufficiale abbiamo potuto vedere all’opera i piloti ufficiali prendere confidenza con le nuove moto.

Questo di Sepang è il primo di due test ufficiali: il secondo si terrà a Buriram il 12 e 13 febbraio, lì dove verrà inaugurata la nuova stagione il prossimo 28 febbraio-2 marzo. Sarà infatti proprio il Gran Premio della Thailandia a dare il via al Motomondiale 2025. La chiusura, invece, sarà a Valencia il 14 novembre, lì dove non si è corso la passata stagione per la tragica alluvione che colpì la città spagnola.

Ma come stanno andando questi primi test a Sepang? Per la VR46, team di Valentino Rossi, c’è stata subito una bruttissima notizia che ha spiazzato i fan.

Incidente a Sepang, inizia malissimo la stagione per la VR46

La VR46 Racing ha iniziato l’anno con il piede sbagliatissimo. Durante il primo giorno di test a Sepang, il pilota della scuderia Fabio Di Giannantonio ha subito un grave infortunio. Una sfortuna senza fine per il pilota romano, costretto a chiudere la stagione 2024 in anticipo per una lussazione alla spalla sinistra rimediata a Spielberg.

Dopo essersi operato lo scorso 2 novembre, il recupero di Diggia è durato solo un giorno. E, come un brutto scherzo del destino, l’infortunio riguarda sempre la stessa spalla operata lo scorso anno. Ma quale è stata la dinamica?

Di Giannantonio è caduto in curva 5, ma l’infortunio non è arrivato in quell’occasione. Secondo quanto si è appreso da Zam, il motivo è alquanto particolare: alla fine del test, il pilota avrebbe impennato, lo sterzo si sarebbe chiuso e la caduta gli ha provocato la frattura della clavicola sinistra.

Un altro infortunio e un’altra operazione che lo costringerà a restare ai box per diverso tempo.