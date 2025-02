Si è aperta a PyeongChang l’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di slittino su pista artificiale. Sul budello che ha ospitato i Giochi Olimpici del 2018 la giornata odierna ha visto andare in scena le gare di doppio maschile e doppio femminile, oltre al singolo maschile. In palio punti pesantissimi nella lotta alle Sfere di Cristallo, a pochi giorni dall’ultimo atto della stagione del massimo circuito in Cina. Andiamo quindi a scoprire come sono andate le gare di oggi.

Singolo maschile: il miglior Fischnaller della stagione si arrende solo a Kindl. Langenhan in controllo

Arriva in Corea del Sud il miglior risultato della stagione di Dominik Fischnaller. La punta del movimento azzurro ha infatti chiuso al secondo posto la gara del singolo maschile, battuto soltanto dall’austriaco Wolfang Kindl per 92 millesimi di secondo. I due hanno confermato i piazzamenti della prima manche anche nella seconda manche, nella quale però il miglior parziale è stato fatto registrare dal lettone Kristers Aparjods che infatti si è preso il terzo gradino del podio risalendo dal quinto posto. Per Fischnaller si tratta del secondo podio della stagione, dopo il terzo posto ottenuto ad Altenberg lo scorso 11 gennaio.

Tutto sotto controllo per il tedesco Max Langenhan, oggi quarto ma comunque in netto controllo della classifica generale nella quale porta a 58 punti il suo vantaggio sull’austriaco Nico Gleirscher, oggi solo ottavo. Esce invece definitivamente dai giochi l’altro fuoriclasse tedesco Felix Loch, che con il sesto posto odierno scivola a – 111 dal compagno di squadra. Per l’aritmetica certezza Langenhan deve quindi aspettare l’ultima tappa della stagione, dove comunque gli basterà un settimo posto. In classifica generale Fischnaller rimane al sesto posto con 446 punti.

Doppio maschile: Nagler e Malleier sesti, Wendl/Arlt vedono la Coppa

Grande rimonta nel doppio maschile, con la vittoria che è andata al binomio composto da Thomas Steu e Wolfang Kindl. I due austriaci sono stati capaci di risalire dalla quinta posizione della prima manche fino alla vittoria, precedendo per appena due millesimi di secondo i tedeschi Toni Eggert e Florian Mueller. A completare il podio un altro equipaggio teutonico, quello composto da Tobias Wendl e Tobias Artl. Questi ultimi restano comunque ampiamente padroni del proprio destino, con 85 punti di vantaggio su Steu e Kindl quando manca solo l’appuntamento cinese di Yanqing per chiudere la stagione.

In casa Italia si registra il sesto posto di Ivan Nagler e Fabian Malleier, colpevolmente poco precisi nella prima manche e poi capaci di confermare il piazzamento nella seconda discesa quando ormai il ritardo dalle primissime posizioni era incolmabile. Alla fine i due azzurri hanno chiuso a 0″623 dai vincitori. Hanno invece recuperato una posizione Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, noni a metà gara e alla fine ottavi con un ritardo di 0″989. La classifica generale di Coppa del Mondo vede dunque Wendl/Artl in testa con 645 punti davanti a Steu/Kindl che sono a 560 e precedono di appena quattro lunghezze i lettoni Bots/Plume che oggi hanno deluso e dicono quasi definitivamente addio ai sogni di gloria. Nagler e Malleier si confermano il miglior equipaggio italiano e sono al momento ottavi con 339 punti.

Doppio femminile, Degenhardt/Rosenthal vincono e restano in corsa. Seste Voetter e Oberhofer

Anche nel doppio femminile la Coppa del Mondo rimane aperta fino all’ultima gara. Merito delle tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, che si sono imposte a PyeongChang ottenendo tra l’altro il primo successo stagionale. Le teutoniche hanno rimontato una posizione nella seconda manche, riuscendo a precedere le austriache e leader della generale Selina Egle e Lara Michaela Kipp per appena 23 millesimi. Ancora Germania sul terzo gradino del podio, occupato da Dajana Eitberger e Magdalena Matschina che hanno chiuso a 0″395 dalle connazionali vincitrici. Quarto posto per le statunitensi Forgan/Kirby e quinta piazza alle lettoni Upite/Kaluma, che hanno preceduto le italiane Andrea Voetter e Marion Oberhofer.

Le due azzurre, settime dopo la prima manche, hanno quindi rimontato una posizione chiudendo al sesto posto con un gap di 1″466 nei confronti di Degenhardt/Rosenthal. In classifica generale Egle e Kipp, che oggi interrompono una serie di sei vittorie consecutive, restano ampiamente in testa con 735 punti, 75 in più rispetto a Degenhardt e Rosenthal. Decisamente più staccate le altre coppie, a partire da Forgan e Kirby che sono terze a 541. Quarto posto per Voetter e Oberhofer, che finora hanno raccolto come miglior risultato stagionale il terzo posto di Winterberg.

La tappa di Pyeongchang si chiuderà domani con il singolo femminile, in programma alle 9:30 italiane. Al via 25 atlete, tra cui le azzurre Sandra Robatscher e Verena Hofer.