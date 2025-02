Entra nel vivo il weekend di Coppa del Mondo 2024/25 di sci di fondo a Falun, dove oggi sono andate in scena le due 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli. Quella svedese è l’ultima tappa del massimo circuito in vista dei Mondiali 2025 di sci nordico, che si terranno sulle nevi norvegesi di Trondheim dal 26 febbraio al 9 marzo. Andiamo quindi a scoprire come sono andate le gare odierne, con il weekend di Falun che si chiuderà domani con due mass start da 20 km in tecnica libera.

Donne, Diggins mette le mani sulla Coppa ma vince Andersson. Ganz 19a e miglior italiana

Nella gara femminile il successo della 10 km a tecnica classica di Falun è andato a Ebba Andersson. La svedese ha concluso con il crono di 28:49.3, rifilando un distacco pesante a tutte le altre avversarie grazie ad un ritmo forsennato nella parte centrale, e avanza così la sua candidatura da medaglia in vista dei Mondiali. Andersson torna così sul primo gradino del podio in Coppa del Mondo a oltre un anno di distanza dall’ultima volta, precisamente dal 16 dicembre 2023, quando si impose nella 20 km skiathlon proprio a Trondheim. Alle spalle della scandinava chiude la norvegese Heidi Weng, staccata di 17.8 secondi, mentre completa il podio la tedesca Victoria Carl (+28.7).

In quarta posizione chiude Jessie Diggins, che in virtù del forfait odierno della svedese Astrid Øyre Slind ha messo le mani sulla terza Sfera di Cristallo generale della carriera (la seconda consecutiva). In casa Italia c’è un pizzico di rammarico per Caterina Ganz, che ha perso parecchi secondi nel finale e ha chiuso 19esima, con la top ten che sembrava essere alla portata dell’azzurra. Positiva la prova della classe 2004 Maria Gismondi, che chiude in 35esima piazza, due davanti ad Anna Comarella. Più indietro infine Federica Cassol e Nadine Laurent.

Sci di fondo: risultati 10 km TC femminile Falun

ANDERSSON Ebba SWE 28:49.3 WENG Heidi NOR +17.8 CARL Victoria GER +28.7 DIGGINS Jessie USA +37.3 STADLOBER Teresa AUT +55.6 HENNIG Katharina GER +1:01.2 SVAHN Linn SWE +1:04.1 PARMAKOSKI Krista FIN +1:06.3 JOENSUU Jasmi FIN +1:06.4 NISKANEN Kerttu FIN +1:11.6

19. GANZ Caterina ITA +1:48.7

35. GISMONDI Maria ITA +2:53.7

37. COMARELLA Anna ITA +2:57.0

41. CASSOL Federica ITA +3:08.9

47. LAURENT Nadine ITA +3:20.3

Uomini, Niskanen piega anche Klaebo. Pellegrino sfiora la top-10

La gara maschile ha invece visto la vittoria del finlandese Ivo Niskanen, uno dei massimi interpreti delle gare in alternato con partenze a intervalli. Lo scandinavo ha chiuso la gara con il tempo di 24.54.3, precedendo un terzetto di norvegesi capeggiato dal dominatore della classifica generale Johannes Hoesflot Klaebo che al traguardo ha pagato 12.9 di ritardo. Podio anche per Erik Valnes a +17.5, con poco meno di tre secondi di margine sul connazionale Martin Loewstroem Nyenget.

In casa Italia arriva un buon tredicesimo posto di Federico Pellegrino, che imposta una gara in progressione recuperando posizioni nel finale e chiudendo a un minuto da Niskanen. E’ mancata una decina di secondi per entrare in top-10, ma la condizione sembra comunque in crescita in vista dell’appuntamento iridato che rappresenta il principale obiettivo della stagione. Punti anche per Elia Barp, che chiude 28° a 1’28” e precede di una manciata di secondi Francesco De Fabiani, 31° a 1’33”. Trentaquattresimo posto per il veterano Dietmar Noeckler, mentre Davide Graz chiude in 38esima posizione. Decisamente più indietro Martino Carollo, che chiude al 58° posto.

Sci di fondo: risultati 10 km TC maschile Falun

NISKANEN Ivo FIN 24.54.3 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR +12.9 VALNES Erik NOR +17.5 NYENGET Martin Loewstroem NOR +20.2 LAPALUS Hugo FRA +24.5 ANGER Edvin SVE +29.6 VERMEULEN Mika AUT +45.8 HALFVARSSON Calle SVE +48.8 KRUEGER Simen Hegstad NOR +48.8 GOLBERG Paal NOR +49.8

13. PELLEGRINO Federico ITA +1.00.6

28. BARP Elia ITA +1.28.4

31. DE FABIANI Francesco ITA +1.33.3

34. NOECKLER Dietmar ITA +1.35.6

38. GRAZ Davide ITA +1.46.7

58. CAROLLO Martino ITA +2.14.7