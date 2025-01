C’è Dominik Fischnaller sul podio del singolo di Altenberg, in Germania, nella tappa di Coppa del Mondo. L’azzurro ha chiuso al terzo posto e ha centrato il 35esimo podio della carriera nella specialità, il 62esimo complessivo e il primo stagionale, sfumato nella precedente tappa di Sigulda, dove si era accontentato della quarta posizione. Stavolta a precederlo sono solamente i due padroni di casa, Max Langenham (al secondo successo dopo quello di Lillehammer) e Felix Loch, rispettivamente primo e secondo.

Il trentunenne altoatesino aveva chiuso al quarto posto la prima manche sul budello tedesco, facendo registrare un ritardo di 0″272 da Langenhan, che con il tempo di 54″166 era riuscito a lasciarsi alle spalle di 1″103 l’austriaco Nico Gleirscher e di 0″172 il tedesco Felix Loch. Fischnaller è poi riuscito a piazzare l’attacco al podio nella discesa decisiva ed andare al sorpasso su Gleirscher, che deve accontentarsi addirittura della quinta posizione, alle spalle anche del lettone Kristers Aparjods (+0″579), mentre l’altro lettone Gints Berzins (+0″904) è sesto. Completano la top 10 il tedesco Timon Grancagnolo (+1.096), l’austriaco David Gleirscher (+1.203), l’ucraino Anton Dukach (+1.254) e il lettone Kaspar Rinks (+1.299). Più indietro gli altri italiani: undicesimo posto per Leon Felderer, bravo a rimontare dopo il quindicesimo posto di metà gara fino a chiudere a 1″489 da Langenhan, mentre Alex Gufler è quattordicesimo a 1″666.

Il risultato permette a Fischnaller di aggiungere altri 70 punti in classifica generale e di portare il bottino totale a quota 265, che vale la quinta posizione. In testa c’è Nico Gleirscher con 386 davanti a Langenhan (371) e Loch (315). Quarto posto per Aparjods. Più indietro Mueller (259), David Gleirscher (251), Wolfgang Kindl (247), oggi squalificato.

DOPPIO MASCHILE

Trionfo nel doppio maschile per i lettoni Martins Bots/Roberts Plume che con il tempo di 1’23″900 hanno preceduto i tedeschi Tobias Wendl/Tobias Artl di 0″123 e di 0″131 gli austriaci Yannick Müller/Armin Frauscher. Quarta piazza per gli austriaci Thomas Steu/Wolfgang Kindl (+0.353), davanti ai tedeschi Hannes Orlamuender/Paul Gubitz (+0.499) e agli statunitensi Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa (+0.505). Poi ancora Germania (Toni Eggert/Florian Mueller, +0.574) e Stati Uniti (Zachary Di Gregorio/Sean Hollander, +0.791) Sono gli italiani a completare la top 10. Nono posto per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (+0.799), seguiti da Ivan Nagler e Fabian Malleier (+0.821), questi ultimi quarti a metà gara prima di un errore nella seconda manche. Nagler e Malleier sono i primi italiani in classifica generale con l’ottavo posto (204 punti), mentre Rieder e Kainzwaldner sono undicesimi (179). Leader sono Bots e Plume (416) davanti a Wendl e Artl (375) ed Eggerts/Mueller (341).

DOPPIO FEMMINILE

Sono le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp a vincere la prova di doppio femminile con il tempo di 1’25″077, con un vantaggio di 0″397 sulle tedesche Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal e di 0″556 sulle statunitensi Chevonne Forgan / Sophia Kirby. Ai piedi del podio le due coppie lettoni composte da Marta Robezniece / Kitija Bogdanova (quarte, +0.582) e Anda Upite/Zane Kaluma (quinte, +0.719). Sesta posizione per le tedesche Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0.994), davanti alle connazionali Elisa Marie Storch/Pauline Patz (+1.145), mentre è ottava la coppia statunitense composta da Maya Chan/Sophia Gordon (+1.232). Buon nono posto al debutto stagionale nel massimo circuito per le azzurre Alexandra Oberstolz e Katherina Sofie Kofler (+1″344) che ieri in NationsCup erano riuscite ad imporsi e a superare le canadesi Podulsky/Allan di 0″038 e le statunitensi Chan/Gordon di 0″040. Più indietro Andrea Vötter e Marion Oberhofer, tredicesime (+3″238), davanti a Nadia Falkensteiner ed Annalena Huber (+3″703).

Continua il dominio di Egle/Kipp che in classifica generale occupano il primo posto con 450 punti, davanti a Degenhardt/Rosenthal (390) e Forgan/Kirkby (380). Robezniece/Bogdanova (301) sono quarte davanti a Upite/Kaluma (282). Scivolano in sesta piazza Voetter e Oberhofer (265).