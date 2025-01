La diretta testuale live dell’inseguimento femminile e maschile di Oberhof, quarta tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. La Francia sogna il tris dopo le due nette vittorie a sorpresa nelle sprint: tra le donne a partire prima di tutte sarà Paula Botet, che all’esordio stagionale in CdM ha sfoderato una super prestazione tra parte sciata e poligono e ha trionfato con merito davanti alla norvegese Maren Kirkeeide e alla bulgara Milena Todorova. Al maschile invece i transalpini hanno calato il tris, con il successo di un redivivo Quentin Fillon Maillet davanti a Fabien Claude e a Emilien Jacquelin, in una gara che ha segnato a rivincita francese dopo l’opaco week-end di casa a Le Grand Bornand. Allo stesso tempo ha deluso la Norvegia, con Johannes Thingnes Boe addirittura fuori dalla top10 con tre errori.

Botet scatterà per prima, ma per lei non sarà facile replicare la prestazione di giovedì: le sue connazionali Justin Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot e Julia Simon hanno tutte le carte in regola per recuperare e giocarsi la vittoria, cosa praticamente impossibile invece per la leader della classifica generale Franziska Preuss, che partirà molto staccata. Al maschile i norvegesi sono chiamati a rimontare, Martin Uldal e Sturla Holm Laegreid su tutti dato il minor distacco, ma se i francesi metteranno in scena una prestazione come quella di ieri sarà molto complicato andarli a prendere. Boe invece proverà a forzare al poligono per recuperare il più possibile.

Nelle sprint è andata male l’Italia: al via nell’inseguimento femminile ci saranno Michela Carrara (16esima), Dorothea Wierer (19esima), Martina Trabucchi (44) e Samuela Comola (51). Ancora più indietro partiranno i biatleti: Lukas Hofer scatterà per 26esimo, poi Tommaso Giacomel (39esimo), Patrick Braunhofer (40), Elia Zeni (42) e Didier Bonaz (53). L’appuntamento con l’inseguimento femminile è per le ore 12.30 di sabato 11 gennaio, mentre quello maschile prenderà il via alle ore 14.45. e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dei due inseguimenti di Oberhof 2025 per non perdersi davvero alcuna emozione.

