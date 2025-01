Madeleine Egle fa ancora la voce grossa anche ad Altenberg e vince per la terza volta in stagione su cinque tappe fin qui disputate nella Coppa del Mondo di slittino. In Germania, l’austriaca è la più brava di tutte chiudendo le sue due manches con un crono complessivo di 1:45.642. Devono accontentarsi del podio le due tedesche e padrone di casa Anna Berreiter e Merle Fraebel, mentre a chiudere la top-5 troviamo l’altra austriaca Lisa Schulte e la svizzera Natalie Maag. Sesta piazza per Ashley Farquharson, mentre in settima troviamo la prima delle azzurre, ovvero Sandra Robatscher, distante +0.675 dalla vincitrice odierna. C‘è anche un’altra nostra rappresentante in top-10, Verena Hofer nona a +1.087. Tra le due italiane la lettone Kendija Aparjode, mentre in decima piazza si posizione la tedesca Julia Taubitz. Ventiduesima posizione per la terza e ultima azzurra in gara Nina Zoeggeler, la quale non era riuscita a qualificarsi per la seconda manche.

CLASSIFICA FINALE

1 17 AUT Egle, Madeleine 1:45.642

2 13 GER Berreiter, Anna +0.150

3 16 GER Fraebel, Merle +0.263

4 15 AUT Schulte, Lisa +0.322

5 8 SUI Maag, Natalie +0.452

6 9 USA Farquharson, Ashley +0.466

7 18 ITA Robatscher, Sandra +0.675

8 11 LAT Aparjode, Kendija +0.985

9 4 ITA Hofer, Verena +1.087

10 12 GER Taubitz, Julia +1.089

21. ITA Zoeggeler, Nina 53.981

LA SITUAZIONE NELLA GENERALE

Nella generale di Coppa del Mondo arriva il sorpasso da parte di Egle ai danni della connazionael Lisa Schulte: 359 punti contro 355 quando mancano quattro tappe alla conclusione. Abbastanza vicina anche Julia Taubitz, che però perde terreno dopo il decimo posto odierno. Prima delle azzurre è Verena Hofer 13esima, poi Sandra Robatscher chiude la top-15 mentre Nina Zoeggeler è 17esima.

1 Egle, Madeleine AUT 359

2 Schulte, Lisa AUT 355

3 Taubitz Julia GER 330

4 Fraebel, Merle GER 312

5 Berreiter, Anna GER 256

6 Bota, Elina Ieva LAT 231

7 Farquharson, Ashley USA 223

7 Sweeney, Emily USA 223

9 Maag, Natalie SUI 208

10 Allmaier, Barbara AUT 206

13 Hofer, Verena ITA 164

15 Robatscher, Sandra ITA 152

17 Zoeggeler, Nina ITA 110

VINCE LA LETTONIA NELLA PROVA A SQUADE

La giornata ad Altenberg si è conclusa con la prova a squadre vinta dalla Lettonia (3’15″715) con 0″199 di margine sulla Germania e 0″434 sugli Stati Uniti. La formazione azzurra, che è secesa in pista con Sandra Robatscher, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e Alexandra Oberstolz/Katharina Sofie Kofler, ha pagato un ritardo di 2″039, preceduta anche dall’Austria (+0″621) e chiudendo in quinta posizione.

CLASSIFICA FINALE

1. Lettonia 3:15.715

2. Germania +0.199

3. Stati Uniti +0.434

4. Austria +0.621

5. ITALIA +2.039

6. Canada +4.714

7. Romania +5.004

8. Ucraina +5.694

9. Polonia +6.203

LE PROSSIME TAPPE DI COPPA DEL MONDO

La prossima settimana si resta in Germania con la due giorni di Winterberg e lo stesso accadrà il fine settimana successiva, quando si tornerà ad Oberhof per completare il trittico di tappe in terra teutonica. Nella seconda metà di febbraio le ultime due tappe di Coppa del Mondo invece andranno in scena in Asia: prima a PyeongChang il 15-16 e poi a Yanqing il 22-23.

18/19 gennaio: Winterberg, Germania

25/26 gennaio: Oberhofer, Germania

15/16 febbraio: PyeongChang, Corea del Sud

22/23 febbraio: Yanqing, China