Giornata avara di soddisfazioni per l’Italia del bob nella tappa di Coppa del Mondo di St. Moritz (Svizzera). Nella prova di bob a 4 maschile è doppietta tedesca con con Friedrich a precedere in rimonta Lochner: 2’09″13 il tempo complessivo dell’equipaggio Friesdrich/Sommer/Schüller/Straub seguito a 0″23 i connazionali Lochner/Fleischhauer/Bruckert/Bauer. Sul podio anche la squadra britannica composta da Hall/Lawrence/Greenwood/Cackett, che non è riuscita a mantenere la leadership conquistata nella prima manche, chiudendo alla fine con 0″30 di ritardo dai vincitori.

Arriva un decimo posto per Patrick Baumgartner, in squadra con ric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, staccati di 1″32 per confermare nella seconda discesa quanto ottenuto già nella prima; ventitreesimo posto al termine della prima run invece per Variola/Ragazzi/Batti/Artuso che non hanno centrato il pass per la seconda manche.

CLASSIFICA FINALE BOB A 4 MASCHILE

1 4 GER FRIEDRICH Francesco 4.97 (1) 16.99 (1) 26.94 (1) 39.44 (1) 48.59 (1) 1:04.82 (3) +0.01 146.38

SOMMER Matthias 4.97 (1) 16.98 (1) 26.84 (1) 39.21 (1) 48.31 (1) 1:04.31 (1) 0.00 148.60

SCHÜLLER Alexander

STRAUB Felix

Total: 2:09.13

2 7 GER LOCHNER Johannes 5.03 (2) 17.14 (2) 27.11 (2) 39.55 (2) 48.69 (2) 1:04.81 (1) 0.00 147.46

FLEISCHHAUER Georg 5.02 (2) 17.16 (2) 27.08 (2) 39.46 (2) 48.56 (2) 1:04.55 (2) +0.24 148.60

BRUCKERT Erec

BAUER Florian

Total: 2:09.36 +0.23

3 11 GBR HALL Brad 5.05 (3) 17.15 (3) 27.11 (2) 39.59 (3) 48.71 (3) 1:04.81 (1) 0.00 147.82

LAWRENCE Taylor 5.06 (3) 17.19 (3) 27.11 (3) 39.49 (3) 48.59 (4) 1:04.62 (4) +0.31 148.45

GREENWOOD Leon

CACKETT Greg

Total: 2:09.43 +0.30

4 16 SUI VOGT Michael 5.13 (10) 17.29 (8) 27.24 (7) 39.64 (4) 48.74 (4) 1:04.82 (3) +0.01 147.79

SCHLÄPFER Dominik 5.14 (9) 17.33 (9) 27.26 (9) 39.63 (5) 48.70 (5) 1:04.62 (4) +0.31 149.26

HUFSCHMID Dominik

HAAS Andreas

Total: 2:09.44 +0.31

5 12 GER AMMOUR Adam 5.06 (5) 17.20 (4) 27.15 (4) 39.65 (5) 48.85 (6) 1:05.04 (7) +0.23 146.88

AMMOUR Issam 5.06 (3) 17.20 (4) 27.12 (4) 39.49 (3) 48.57 (3) 1:04.57 (3) +0.26 148.69

HERTEL Benedikt

SCHENK Rupert

Total: 2:09.61 +0.48

6 10 SUI ROHNER Timo 5.16 (13) 17.36 (12) 27.32 (11) 39.75 (9) 48.88 (7) 1:04.99 (5) +0.18 147.49

JONES Gregory 5.18 (14) 17.39 (12) 27.33 (10) 39.69 (10) 48.78 (8) 1:04.75 (6) +0.44 148.72

ANNEN Tim

HERSPERGER Mathieu

Total: 2:09.74 +0.61

7 5 AUT TREICHL Markus 5.05 (3) 17.20 (4) 27.21 (5) 39.69 (6) 48.82 (5) 1:05.01 (6) +0.20 146.85

STEPAN Sascha 5.09 (6) 17.26 (6) 27.20 (6) 39.63 (5) 48.73 (7) 1:04.82 (8) +0.51 147.97

MITTERER Sebastian

HUBER Kristian

Total: 2:09.83 +0.70

8 13 LAT KALENDA Jekabs 5.12 (9) 17.30 (10) 27.28 (9) 39.75 (9) 49.01 (9) 1:05.37 (9) +0.56 145.68

KAUFMANIS Lauris 5.11 (7) 17.28 (8) 27.23 (8) 39.63 (5) 48.72 (6) 1:04.77 (7) +0.46 148.24

MIKNIS Matiss

KLAVA Mairis

Total: 2:10.14 +1.01

9 8 SUI FOLLADOR Cédric 5.14 (12) 17.37 (13) 27.39 (13) 39.91 (12) 49.11 (12) 1:05.42 (11) +0.61 145.42

MARIANI Nicola 5.15 (10) 17.37 (10) 27.34 (11) 39.77 (11) 48.89 (10) 1:05.01 (9) +0.70 147.26

ROLLI Luca

JUILLARD Quentin

Total: 2:10.43 +1.30

10 9 ITA BAUMGARTNER Patrick 5.11 (8) 17.26 (7) 27.26 (8) 39.82 (11) 49.04 (10) 1:05.38 (10) +0.57 145.56

FANTAZZINI Eric 5.12 (8) 17.27 (7) 27.21 (7) 39.64 (9) 48.85 (9) 1:05.07 (10) +0.76 146.76

VERGINER Alex

BILOTTI Lorenzo

Total: 2:10.45 +1.32

In classifica generale Friedrich allunga sulla concorrenza, salendo con il suo equipaggio a quota 660 punti, davanti ai 609 di Brad Hall e ai 596 di Lochner. Sesta posizione attualmente per Patrick Baumgartner con 488 punti.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

1 Francesco Friedrich 660

2 Brad Hall 609

3 Johannes Lochner 596

4 Adam Ammour (Jr) 576

5 Markus Treichl 546

6 Patrick Baumgartner 488

7 Timo Rohner 488

8 Cédric Follador 480

9 Jekabs Kalenda (Jr) 472

10 Michael Vogt 376

DOMINIO TEDESCO NEL BOB A 2 FEMMINILE

La giornata si era aperta con la gara femminile del bob a 2 nella quale non erano impegnate coppie italiane. Dominio tedesco sul podio: vincono Kim Kalicki e Leonie Fiebig chiudendo la prima manche in 1:08.98 e la seconda in 1:07.87 per un crono complessivo di 2:16.85. Una vittoria risicata, arrivata per soli cinque centesimi ai danni del duo di connazionali formato da Laura Nolte e Deborah Levi. Sul terzo gradino del podio, leggermente più distaccate, sono invece salite Lisa Buckwitz e Neele Schuten. Si fermano invece ai piedi di esso i due tandem statunitensi: quarta piazza per Elena Meyers Taylor/Sadie McMullen e quinte Kaillie Armbruster Humphries/Jasmine Jones.

CLASSIFICA FINALE BOB A 2 FEMMINILE

1 GER KALICKI Kim/FIEBIG Leonie 2:16.85

2 GER NOLTE Laura/LEVI Deborah +0.05

3 GER BUCKWITZ Lisa/SCHUTEN Neele +0.42

4 USA MEYERS TAYLOR Elana/McMULLEN Sadie +0.99

5 USA ARMBRUSTER HUMPHRIES Kaillie/JONES Jasmine +1.02

6 SUI HASLER Melanie/MORELL Mara +1.11

7 SUI ANNEN Debora/KAMBUNDJI Muswama +1.18

8 AUS WALKER Breeana/REDDINGIUS Kiara +1.50

9 POL WEISZEWSKI Linda/ADAMEK Klaudia +1.63

10 USA HOFFMAN Sylvia/JONES Lolo +1.69

In classifica generale la situazione resta più o meno la stessa, con Laure Nolte sempre in testa con 870 punti davanti a Kalicki con 853 e a Buckwitz con 827. Anche in questo caso le americane si ritrovano una dietro l’altra, ma in quinta e sesta posizione: nel mezzo, infatti, c’è la svizzera Melania Hasler in quarta piazza.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

1 Laura Nolte (Jr) 870

2 Kim Kalicki 835

3 Lisa Buckwitz 827

4 Melanie Hasler 712

5 Kaillie Armbruster Humphries 704

6 Elana Meyers Taylor 632

7 Katrin Beierl 616

8 Kaysha Love 584

9 Margot Boch (Jr) 528

10 Andreea Grecu 490

LA PROSSIMA TAPPA DI COPPA DEL MONDO

La prossima tappa di Coppa del Mondo è in programma ad Innsbruck, in Austria: tra sabato 18 e domenica 19 sono previsti nell’ordine bob a 2 maschile e monobob femminile nella prima giornata, bob a 4 maschile e bob a 2 femminile nella seconda.