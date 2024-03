Slittino, CdM Sigulda: Votter e Oberhofer conquistano la Coppa del Mondo generale del doppio femminile

E’ bastato il quarto posto nella prova di Sigulda, in Lettonia, ad Andrea Votter e Marion Oberhofer per conquistare la Coppa del Mondo generale del doppio femminile di slittino. Secondo titolo consecutivo per le azzurre, capaci di chiudere la stagione con 955 punti, precedendo le tedesche Degenhardt/Rosenthal (901) e Eitberger/Schimer (896). Proprio Degenhardt e Rosenthal hanno trionfato a Sigulda grazie al crono di 1’24″648, davanti a Eitberger/Schimer (+0″254) e alle austriache Egle/Kipp (+0″283).

Poco male per Votter e Oberhofer, capaci di rimontare due posizioni rispetto al sesto posto che occupavano a metà gara, chiudendo a 0″381 dalla vetta. Ciò che contava era amministrare il vantaggio e le azzurre l’hanno fatto, completando una stagione da incorniciare (due vittorie, altri otto podi e due quarti posti). Andrea e Marion hanno inoltre chiuso al secondo posto nella classifica di doppio, arrendendosi a Degenhardt/Rosenthal (780 punti contro 725).

Nella giornata odierna è andata in scena anche l’ultima sfida stagionale del doppio maschile, che ha incoronato i lettoni Bots/Plume. La vittoria della generale è andata però agli austriaci Steu/Kindl. Per quanto riguarda gli azzurri, Ludwig Rieder e Lukas Gufler hanno chiuso settimi, mentre Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner non sono andati oltre l’undicesimo posto. In classifica generale, invece, sesti Rieder/Kainzwaldner, noni Nagler/Malleier e dodicesimi Rieder/Gufler.