LIVE – Super-G femminile Kvitfjell 2024: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del Super-G femminile di Kvitfjell 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nella località norvegese difendono i colori azzurri in otto: Federica Brignone, ancora in lotta per provare ad aggiudicarsi la classifica di specialità, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Theresa Runggaldier e Sara Thaler. Le rivali principali delle italiane sono le svizzere Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin e le austriache Cornelia Huetter, Mirjam Puchner e Stephanie Venier. Da tenere d’occhio anche le padroni di casa Ragnhild Mowinckel e Kajsa Vickhoff Lie, che tenteranno di regalare una gioia al pubblico amico. Non mancano le possibili outsiders sulla neve scandinava, dalla transalpina Laura Gauche alle tedesche Kira Weidle ed Emma Aicher passando per la sciatrice a stelle e strisce Isabella Wright e la bosniaca Elvedina Muzaferija. Sportface.it seguirà il Super-G femminile di Kvitfjell 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.00.

SUPER-G FEMMINILE KVITFJELL 2024 (DIRETTA)