Lazio-Milan, Gazzetta: arbitro Di Bello sarà fermato per un mese, è la seconda volta in stagione

L’arbitro Marco Di Bello destinato a un nuovo stop tecnico in questa stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il fischietto di Brindisi, che in Lazio-Milan ha completamente perso il controllo della partita, con tre espulsi tra i biancocelesti e la rissa a fine partita, starà fermo per un mese su decisione del designatore Gianluca Rocchi, per nulla soddisfatto della sua direzione arbitrale. Il fischietto internazionale non è nuovo quest’anno a clamorose topiche: in Juventus-Bologna non vide il rigore di Iling su Ndoye e fu fermato in quel caso sempre per un mese, tornando dopo 36 giorni in Fiorentina-Cagliari. Con la pausa per le nazionali di mezzo, anche stavolta sarà lungo il fermo: non arbitrerà in Serie A per almeno tre giornate, poi tornerà in Serie B e successivamente potrebbe essere riproposto per un paio di sfide non di cartello da qui alla fine del campionato.