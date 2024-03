Slittino, CdM Sigulda: Elina Ieva Vitola profeta in patria, indietro le italiane

E’ andata a Elina Ieva Vitola la vittoria nell’appuntamento finale della Coppa del Mondo 2023/2024 di slittino, di scena a Sigulda. Profeta in patria dunque l’atleta lettone, al secondo successo in Coppa del Mondo e capace di trionfare con il tempo complessivo di 1:23.176. Staccata di 74 millesimi la tedesca Anna Berreiter, mentre completa il podio la connazionale Merle Fraebel. In top 5 anche la statunitense Farquharson e la lettone Berzina; solo nona invece Julia Taubitz, al comando dopo la prima manche per poi crollare. Poco male per la tedesca, che aveva già vinto la quarta Sfera di Cristallo, la quarta della sua carriera. Per quanto riguarda le azzurre, infine, 13° posto per Verena Hofer a 539 millesimi dalla vetta; 14^ invece Nina Zoeggeler a +565.