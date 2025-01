Prosegue in quel di Guelph, in Ontario, il WFG Masters, quarto torneo stagionale del Grand Slam of Curling, con l’Italia sul ghiaccio sia al maschile che al femminile. Con le azzurre di Constantini purtroppo fuori da ogni discorso, il focus si sposta invece sulla competizione degli uomini, con il quartetto guidato da Joel Retornaz, con Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella che, dopo aver vinto le prime due sfide su tre, hanno però incassato nella serata italiana di venerdì 17 gennaio un ko di misura ma pesante perché costringerà la squadra azzurra a dover affrontare il barrage preliminare dei tie-breaker contro gli svizzeri del Team Schwaller sabato.

Dopo la vittoria nella terza partita del round robin proprio contro gli elvetici, battuti col punteggio di 5-3, l’Italia ha incassato una sconfitta per 6-5 contro il team di Ross Whyte, la nazionale della Scozia, che contestualmente si è qualificata per i playoff a scapito proprio degli azzurri. Era il match crossover di questo torneo, quello giocato contro una formazione dell’altro gruppo, e alla fine è proprio un punto nell’ottavo end a valere la vittoria scozzese.

Si trattava della rivincita della finale maschile della scorsa stagione, ma non è andata come lo scorso anno, quando trionfò il team Retornaz. Gli azzurri, nonostante il ko, sono rimasti comunque in corsa per i quarti di finale e dopo la sessione conclusiva del round robin (nella notte italiana e nella serata canadese) hanno finalmente scoperto il loro destino: per avanzare ai quarti di finale bisognerà prima superare la squadra svizzera nel barrage.

LE DICHIARAZIONI

A fine match aveva parlato proprio Whyte, skip della Scozia, che è stata selezionata come ultima scelta nel draft in cui, a dicembre, le prime quattro squadre hanno scelto le proprie rivali della pool: “È fantastico essere sul record di 3-1. Abbiamo avuto un inizio difficile contro i tedeschi, che hanno giocato molto bene e ci hanno messo subito in difficoltà, ma per fortuna ci siamo ripresi con tre vittorie e siamo almeno nei quarti di finale. Non siamo dovuti incappare negli spareggi, meglio così. Non so se essere diventati ultima scelta è direttamente correlato al fatto che non vogliono giocare contro di noi, ma sembra proprio che siamo uno degli ultimi con cui la gente vuole giocare”.

LA FORMULA DEL TORNEO

Venendo alla formula di questa manifestazione, è previsto un round robin con ciascuna squadra che giocherà tre partite contro le altre formazioni del proprio girone, e in più una partita crossover contro una squadra di un altro raggruppamento. Le migliori otto squadre in assoluto approderanno ai quarti di finale di sabato. Qualora dovesse rivelarsi necessario, è previsto anche un sorteggio per determinare i posti rimanenti nei playoff. Questa settimana viene inoltre testata una nuova regola in base alla quale le squadre perderanno il martello se non marcano punti per due volte consecutive.