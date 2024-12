In archivio la quinta prova stagionale di Coppa del Mondo di skeleton, di scena a Sigulda (Lettonia). L’assenza di Cristopher Grotheer, mattatore assoluto con quattro vittorie in altrettante tappe stagionali, ha garantito un nuovo vincitore e ad approfittarne è stata la squadra britannica. Sul budello lettone è infatti arrivato un uno-due della Gran Bretagna: a trionfare è stato Marcus Wyatt, capace di precedere il connazionale Matt Weston. 0″25 il vantaggio di Wyatt, che ha amministrato al meglio il vantaggio accumulato già nella prima metà di gara. 1’39″51 il crono definitivo con cui si è imposto. Sul gradino più basso del podio, invece, il cinese Zheng Yin, bravo a confermarsi dopo la prima run, conclusa proprio in terza posizione.

Due azzurri in top 10

Può sorridere l’Italia, che vanta due atleti tra i primi dieci. Il migliore è stato Mattia Gaspari, protagonista di una prima manche da applausi – conclusa con il sesto tempo – ma incapace di ripetersi. Ha comunque conquistato un discreto ottavo posto, a 1″29 dalla vetta. Nono posto invece per Amedeo Bagnis, che ha ottenuto lo stesso piazzamento nelle due discese. Più staccato infine Giovanni Marchetti, 22° sia a metà che a fine gara.

Come cambia la classifica generale

C’è un nuovo leader nella graduatoria mondiale. Cristopher Grotheer lascia infatti il primo posto in virtù della sua assenza in Lettonia e scivola in terza posizione. A scalzarlo è proprio Marcus Wyatt, il quale grazie al successo di Sigulda sale a quota 1037 punti. Secondo posto per l’altro britannico, Matt Weston, staccato di sette lunghezze, mentre il tedesco Grotheer rimane a quota 900 punti. Per quanto riguarda gli italiani, infine, Amedeo Bagnis occupa la tredicesima posizione con 608 punti. Di poco staccato Mattia Gaspari, quindicesimo a quota 592.

Prossima prova stagionale: data e location

La Coppa del Mondo di skeleton si appresta a volgere al termine, ma non nell’immediato. Mancano infatti ancora tre appuntamenti da qui a fine stagione. Per gli atleti sono previste ora due settimane di pausa, il che vuol dire che torneranno a gareggiare soltanto nell’anno nuovo. La prossima prova di Coppa del Mondo è prevista per la giornata di venerdì 3 gennaio 2025 in Germania, a Winterberg.