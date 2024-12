Il Monza si prepara alla trasferta delicatissima di Lecce. Domenica alle 12.30 la squadra di Alessandro Nesta è chiamata a fare punti in casa dei giallorossi di Giampaolo, che non hanno completamente convinto nelle ultime uscite ma hanno ottenuto un’importante vittoria con il Venezia e un pareggio con la Juventus. Queste le parole del tecnico dei brianzoli a meno di due giorni dal calcio d’inizio: “Serve determinazione. Siamo alla ricerca di qualcosa. In settimana succedono imprevisti, cerchiamo di avere più soluzioni. A centrocampo stiamo recuperando giocatori e possiamo avere idee diverse. Per tanto tempo siamo rimasti corti soprattutto in mezzo al campo. Iniziare con modulo diverso oggi facciamo fatica a farlo. Ottimismo sempre fino all’ultimo giorno. L’ultima partita mi ha portato comunque ottimismo, rassegnazione mai. Ci è mancato qualcosa in queste partite, ma è stato un crescendo. Dobbiamo portare avanti questo atteggiamento e questo calcio, così avremo i risultati. Dobbiamo fare a volte letture diverse e intelligenti a leggere come stiamo messi. Il Lecce sulle ripartenza ha gamba”.