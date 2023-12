Skicross: nella tappa di Coppa del Mondo a San Candido gli azzurri si fermano ai quarti di finale

Non vanno oltre i quarti di finale gli azzurri impegnati nella prima gara (sulle due in programma) di skicross maschile, valevole per la Coppa del mondo di freestyle disputata lungo la pista di San Candido.

Dopo avere superato gli ottavi di finale, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni si sono fermati nella heat successiva, conclusa al terzo e quarto posto, mentre Dominik Zuech era stato eliminato sin dal turno iniziale.

Il successo è andato al canadese Jared Schmidt sui francesi Nicolas Raffort e Youri Duplessis Kergomard, quarto posto per l’austriaco Adam Kappacher. L’altro austriaco Mathias Graf si è imposto nella finalina per il quinto posto davanti a Carson Cook, Tobias Baur e Reece Howden.

In campo femminile la vittoria è andata alla svedese Sandra Naeslund sulla svizzera Fanny Smith e la canadese Hannah Schmidt: non erano presenti italiane al via.