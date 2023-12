Inter, presa di posizione contro la Superlega: “Futuro del calcio europeo in partnership con UEFA e FIFA”

L’Inter, dopo la Roma, è la seconda squadra italiana a prendere posizione in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea sul tema Superlega. “FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori”, si legge nella nota ufficiale.