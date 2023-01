Skeleton, Mondiali St Moritz: Kreher guida dopo due manche, Margaglio miglior azzurra

di Mattia Zucchiatti 20

Sono state completate le prime due manches ai Mondiali di skeleton in corso di svolgimento St. Moritz, in Austria. Susanne Kreher è in testa in virtù del tempo totale di 2’16″38 ed è riuscita a precedere le canadesi Mirela Rahneva (+0.39) e Jane Channell (+0.50). La migliore italiana, al dodicesimo posto, è Valentina Margaglio (+2.15), con 5.20 realizzato in entrambe le run. Ventiseiesimo posto per l’altra azzurra Alessia Crippa (+4.61), che ha scalato due posizioni nella seconda run. Venerdì 27 gennaio terza e quarta manche maschile alle ore 09.00 e terza e quarta manche femminile alle ore 13.30.