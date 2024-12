Cristopher Grotheer si impone ad Altenberg, in Germania, dove va in scena la quarta tappa di Coppa del Mondo. Il tedesco sigla la sua vittoria dall’inizio della stagione, mettendosi ancora una volta davanti a tutti. Grotheer, al comando sin dalla prima discesa, ha completato la prova in 1’53”62. Alle sue spalle, per una distanza di tre centesimi, c’è il britannico Matt Wetson, mentre un altro inglese, Marc Wyatt, finisce terzo per un solo centesimo di distanza da Wetson. La migliore prestazione azzurra è quella di Mattia Gaspari, che finisce tredicesimo con 1”26 di ritardo complessivo da Grotheer. Amedeo Bagnis trova la diciottesima posizione, mentre Giovanni Marchetti chiude 27esimo.

Primo successo in carriera nel massimo circuito per la belga Kim Meylemans nella prova femminile che si è svolta su un’unica manche. Sul podio anche le tedesche Susanne Kreher (+0″20) e Hannah Neise (+0″21). Giornata complicata in casa Italia: Alessia Crippa in diciassettesima posizione è la migliore delle azzurre, con un distacco appena superiore al secondo (+1″01), a precedere Valentina Margaglio (19esima a 1″11) con Alessandra Fumagalli 24esima a 1″60.