Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Politano 60% – Neres 40%

Indisponibili: Mazzocchi

Squalificati: –

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

Ballottaggi: Dia 55% – Pedro 45%

Indisponibili: Vecino

Squalificati: Rovella