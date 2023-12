Skeleton, Coppa del mondo femminile 2023/2024: Margaglio seconda a Igls dietro a Bos

Valentina Margaglio chiude al secondo posto nella terza tappa di Coppa del mondo di skeleton femminile 2023/2024. L’azzurra a Igls, Austria, viene battuta solo dall’olandese Kimberley Bos, che chiude in 1”47.91. Margaglio è seconda di soli 17 centesimi, ma centra il suo terzo podio in carriera. Terzo posto per l’inglese Stoecker, a 20 centesimi dalla vetta. Per quanto riguarda le altre italiane, Fumagalli è 14ª a quasi un secondo da Bos e Crippa è 18ª a 1”13. Margaglio sale al secondo posto nella classifica generale con 538 punti, Bos in testa con 585. “Sono molto contenta del podio che mi regala tanta fiducia e mi ripaga di tutti i nostri sacrifici dopo un anno un po’ sottotono”, le parole di Margaglio.