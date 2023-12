Formazioni ufficiali Spezia-Bari, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Spezia-Bari, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2023/2024. Al Picco si affrontano due squadre che non hanno iniziato al meglio la stagione, ma che sembrano in ripresa tanto da essere reduci da una vittoria. L’obiettivo è mettere in cascina altri tre punti per avvicinare i rispettivi obiettivi, ovvero avvicinarsi alla zona playoff e allontanarsi dalla zona playout. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 15 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-BARI

SPEZIA: Zoet, Elia, Esposito P., Esposito S., Bandinelli, Amian, Nikolaou, Antonucci, Hristov, Kouda, Verde

BARI: Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Maita, Benali, Koutsoup, Aramu, Nasti, Achik