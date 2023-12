Torino, Juric: “L’Empoli trova sempre grandi talenti, serve essere i migliori per vincere”

Il Torino si prepara per la sfida contro l’Empoli e il tecnico Ivan Juric – che toccherà la panchina granata per la centesima volta – presenta il match: “100 presenze mi sembrano molte di questi tempi, significa che si è lavorato bene, è un orgoglio. L’Empoli ha vinto a Napoli per merito, ha talento. Sarà una gara difficile”. Sulla formazione. “Radonjic l’altra volta aveva un problema all’adduttore. Ora sta bene, quando sarà utile lo userò. Sanabria ha male al tendine, ma si è allenato nonostante il dolore. Ha un atteggiamento da vero professionista, non vuole mollare. Di infortunati abbiamo solo N’Guessan e Schuurs” Infine: “Si è fatto un grande lavoro negli ultimi tempi; con qualche punto in più sarebbe tutto perfetto, dobbiamo ripartire forte. Sono soddisfatto, abbiamo tanti giocatori di proprietà e abbiamo fatto un buon lavoro. Tutte le partite sono difficili, l’Empoli ha vinto a Firenze e Napoli: quando si pensa che sia un appuntamento semplice, trovi difficoltà. Dobbiamo pensare solo a loro, l’Empoli trova sempre grandi talenti. Serve il miglior Toro per vincere. Siamo concentrati su domani”.