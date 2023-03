Short track, Sighel e Confortola campioni overall agli assoluti di Torino

Si è chiusa con l’assegnazione dei titoli tricolori overall la due giorni dei Campionati Italiani Assoluti di short track. Sul ghiaccio del PalaTazzoli di Torino – nella rassegna organizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in collaborazione con il team padrone di casa, la ASD Velocisti Ghiaccio Torino – si sono imposti Pietro Sighel al maschile ed Elisa Confortola al femminile. Primo per distacco già al termine del sabato di gare dopo le due affermazioni su 500 e 1500 metri, il campione trentino delle Fiamme Gialle non ha raggiunto la Finale A sui 1000 metri odierni chiudendo complessivamente grazie all’affermazione in Finale B. Al maschile il titolo sulla singola distanza è così andato a Mattia Antonioli (Esercito), primo sul traguardo davanti a Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Tommaso Dotti (Fiamme Oro). Nella classifica overall, Sighel ha trionfato nettamente con 71 punti precedendo Nadalini, secondo a quota 50 punti, e Antonioli, terzo con 47 punti. Per il fuoriclasse trentino si tratta del primo titolo tricolore in carriera.

Al femminile, decisivo il successo odierno sui 1000 metri di Elisa Confortola davanti a Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro). La valtellinese classe 2002 delle Fiamme Oro ha così confermato la leadership provvisoria del sabato centrando il primo titolo tricolore overall in carriera con un punteggio totale di 76. Con lei sul podio generale Gloria Ioriatti, seconda a quota 60 punti, e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), terza con 39 punti.