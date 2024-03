Short track, Mondiali Rotterdam 2024: avanti senza problemi Sighel, Spechenhauser e Fontana

Nella prima giornata dei Mondiali 2024 di short track di scena a Rotterdam sono andati in scena i turni eliminatori, che hanno visto la spedizione azzurra ottenere un ottimo risultato complessivo. Nel maschile Pietro Sighel avanza agevolmente ai quarti di finale nei 500m e nei 1000m, mentre nei 1500 è già in semifinale, al pari di Luca Spechenhauser. Quest’ultimo ha anche ottenuto senza difficoltà il pass per i quarti di finale nei 1000 metri. avanza nei 1000m e nei 1500m. Thomas Nadalini invece dovrà guadagnarsi la qualificazione nei 500 metri ai ripescaggi.

Nelle prove femminili anche Arianna Fontana ha completato il tris, ottenendo il pass per i quarti nei 500m e 1000m e per la semifinale nei 1500 metri. Chiara Betti avanza ai quarti nei 500m, mentre Arianna Sighel ripartirà dal ripescaggio. Sighel si è poi riscattata nei 1500 metri, dove ha ottenuto la qualificazione alla semifinale. Infine Elisa Confortola avanza facilmente ai quarti nei 1000m, mentre Gloria Ioriatti dovrà passare per i ripescaggi nei 1500m. Per quanto riguarda le staffette infine, la mista ( Betti, Ioriatti, Cassinelli e Pietro Sighel) e quella femminile (Arianna Sighel, Ioriatti, Confortola e Betti) avanzano in semifinale rispettivamente grazie al primo e secondo posto nel proprio quarto di finale, mentre per la staffetta maschile (Cassinelli, Nadalini, Spechenhauser e Sighel) la batteria è fatale e con il quarto posto arriva l’eliminazione.