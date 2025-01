Questo weekend andrà in scena un appuntamento importantissimo per lo short track, ovvero gli attesissimi Europei di Dresda 2025. La città tedesca, infatti, ospiterà la rassegna continentale in cui l’Italia proverà ancora una volta a raccogliere risultati importantissimi, in quello che, chiaramente, è un appuntamento cruciale per quello che sarà l’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina del prossimo anno. Le premesse ci sono, visto che la squadra azzurra porterà in pista nomi di altissimo livello, per provare almeno ad avvicinare i risultati straordinari dell’edizione 2024. Lo scorso anno, infatti, l’Italia terminò gli Europei di Danzica con ben sei medaglie, di cui quattro d’oro. Sono dieci gli atleti convocati da direttore tecnico Kenan Gouadec.

Short track, i convocati per gli Europei di Dresda 2025

Nel settore maschile saranno in gara Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, mentre in ambito femminile Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel. Tra questi, Pietro Sighel sarà chiamato a un’impresa molto complicata: il classe 1999 di Trento, infatti, dovrà provare a difendere i tre titoli vinti proprio lo scorso anno nelle tre distanze individuali, quando diventò il primo italiano a riuscire nell’impresa aggiudicandosi l’oro nei 500, 1000 e 1500 metri. Ecco, nel dettaglio, come saranno suddivisi gli azzurri nelle gare individuali.

500 metri maschili: Nadalini, Previtali, Sighel.

1.000 metri maschili: Nadalini, Sighel, Spechenhauser.

1.500 metri maschili: Nadalini, Sighel, Spechenhauser

500 metri femminili: Betti, Fontana, Sighel.

1.000 metri femminili: Confortola, Fontana, Ioriatti.

1.500 metri femminili: Confortola, Fontana, Ioriatti.

Confortola, Ioriatti, Nadalini, i fratelli Sighel e Spechenhauser, invece, saranno impegnati nei vari turni della staffetta mista.

Le parole del dt Kenan Gouadec

Il direttore tecnico Kenan Gouadec, infine, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni della Federghiaccio in vista di questo appuntamento: “La squadra sta uscendo da un bel periodo di carico. Abbiamo fatto un buon lavoro dopo le tappe di World Tour in Asia per preparare al meglio la seconda parte di stagione fermandoci dapprima in ritiro con la Corea e poi dopo Natale a Bormio – ha spiegato il tecnico –. Rientra Spechenhauser dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare le tappe asiatiche. Punteremo sulle staffette, pronte a giocarsi il titolo europeo, e cercheremo di centrare il podio con più atleti possibili sulle varie distanze individuali”.

Short track, il programma degli Europei di Dresda

Come detto, le gare cominceranno nella giornata di domani, venerdì 17 gennaio, con il programma che terminerà domenica 19. La prima giornata sarà dedicata alle varie batterie sulla distanza dei 500 e dei 1000 metri, oltre ai quarti di finale dei 1500, delle staffette miste e dei 5000 (staffetta) maschili. Il programma di sabato 18, poi, sarà molto più ricco, prevedendo le successive fasi fino alle finali dei 500 e 1500 maschili e dei 1000 e 3000 (staffetta) femminili. Gran finale, per concludere, domenica 19 gennaio, con la staffetta mista, i 500 e 1500 femminili e i 1000 maschili, oltre alla staffetta sui 5000 metri.