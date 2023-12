Juventus-Napoli, Allegri: “Quello che si percepisce non è la realtà. Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa nel giorno prima del super match contro il Napoli all’Allianz Stadium, che aprirà la giornata di Serie A. Il tecnico juventino ha parlato di obiettivi nuovi per la sua Vecchia Signora ed anche di qualche singolo. Queste le sue parole in conferenza stampa.

Allegri: “La cosa più importante per noi è avere ben chiari gli obiettivi. Domani sarà una partita difficile, il Napoli è molto pericoloso fuori casa, e noi nelle ultime sette partite abbiamo vinto con loro solo una volta. Domani è un altro scontro diretto, ne mancano poche alla fine del girone di andata. Mettiamoci un obiettivo: fare più punti dello scorso anno. In squadra Weah a parte ci siamo tutti, deciderò domani chi gioca fra Danilo e Alex Sandro. Domani voglio vedere sia la prestazione che la voglia di vincere, di confrontarsi con avversari importanti e di raggiungere grandi obiettivi. Quello che si percepisce non è la realtà; l’unica cosa che noi dobbiamo fare è cercare di portare punti a casa, ecco perché migliorare la classifica dello scorso anno alla fine del girone di andata è un primo obiettivo importante“.

Sui singoli: “Vlahovic sta bene: i rigori si sbagliano solo se si tirano. Il Napoli rispetto allo scorso anno è sempre molto forte, lo dimostrano le prestazioni e i numeri fuori casa. Gatti ha fatto passi da gigante, per lui ora viene il difficile, confermarsi. Cambiaso è un giocatore molto intelligente, può darci una mano quando impostiamo. Siamo un gruppo molto importante, soprattutto a livello di valori e di voglia e desiderio di fare cose importanti, dobbiamo continuare in questo modo“.

Su Mazzarri: “Un piacere ritrovarlo: sarà una bella partita fra due squadre che sono in lotta per i primi quattro posti. Non bisogna parlare, bisogna fare e cercare di portare a casa i punti