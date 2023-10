Short track, Coppa del Mondo Montreal 2023: Sighel ai quarti nei 500 metri, bene anche Valcepina

Per la seconda settimana consecutiva la Maurice-Richard Arena di Montreal è il teatro della Coppa del Mondo 2023/2024 di short track, che ha visto aprirsi oggi la seconda tappa stagionale. Subito in pista gli undici italiani convocati, con la giornata inaugurale che è stata dedicata ai turni preliminari e alle batterie. Buona partenza per Pietro Sighel, che dopo il podio della scorsa settimana si è direttamente qualificato per i quarti di finale dei 500 metri maschili, dove Thomas Nadalini invece dovrà cercare il pass nei ripescaggi. Niente da fare per Lorenzo Previtali che è stato eliminato. Tra le donne bene Martina Valcepina ai quarti, con Chiara Betti invece chiamata ai ripescaggi.

Nei 1500 metri invece Luca Spechenhauser tra gli uomini e Arianna Sighel ed Elisa Confortola sono direttamente in semifinale, mentre Mattia Antonioli, Davide Oss Chemper e Gloria Ioriatti cercheranno l’accesso alla semifinale tramite i ripescaggi. Buone notizie anche dalla staffetta mista, visto che il quartetto composto da Chiara Betti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauer e Martina Valcepina ha vinto la propria batteria.

Nei 1000 metri invece quarti di finale per Davide Oss Chemper ed Elisa Confortola, mentre i ripescaggi vedranno al via Arianna Sighel, Mattia Antonioli e Luca Spechenhauser.