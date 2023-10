Short track, Coppa del Mondo Montreal 2023: bronzo per Pietro Sighel nei 1000 metri e per la staffetta mista

Inizia con due podi la stagione dello short track italiano nella Coppa del Mondo 2023/2024. A Montreal, sede della tappa inaugurale, le prime finali portano in dote due terzi posti al movimento azzurro. Nei 1000 metri maschili infatti Pietro Sighel si prende il gradino più basso del podio alle spalle del coreano Ji Won Park e del canadese Steven Dubois. Lo stesso Sighel è stato protagonista dell’altro podio, che l’Italia ha conquistato nella staffetta mista con un quartetto che comprendeva anche Arianna Sighel, Chiara Betti e Thomas Nadalini. Un contatto con la Polonia (poi penalizzata) ha impedito agli azzurri di poter impensierire Cina e Corea, che si sono prese prima e seconda piazza.

Per quanto riguarda gli altri risultati degli italiani, Arianna Sighel e Gloria Ioriatti hanno chiuso in quarta e quinta posizione la finale B dei 1500 metri femminili, mentre Luca Spechenhauser ha chiuso al quinto posto la finale A dei 1500 metri maschili dove la vittoria è andata all’altro coreano Daeheon Hwang. Le due staffette “monosesso” invece si sono qualificate per le rispettive finali B: il quartetto maschile composto da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser non è andato oltre il terzo posto nella propria semifinale, mentre il quartetto femminile con Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel e Martina Valcepina ha chiuso la propria semifinale in quarta posizione.

La giornata di domani chiuderà la prima tappa stagionale con un programma che prevede, oltre alle finali delle staffette, anche quarti, semifinali e finali dei 500 metri e della seconda gara sui 1000 metri.