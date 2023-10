Sassuolo, Dionisi: “E’ mancato coraggio, risultato giusto”

“Non ho parlato con la squadra a fine partita, abbiamo cercato di ripartire dopo il primo tempo. È mancato coraggio, abbiamo sbagliato tecnicamente molte cose anche se gli errori ci stanno. Nella ripresa è stata un’altra partita ma il risultato è giusto, c’è poco da dire”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la sconfitta contro la Lazio. “Se avessi pensato solo alla partita di oggi avrei cambiato subito Tressoldi, lo dobbiamo aiutare anche se ha fatto diversi errori. Dobbiamo accompagnarlo, è stato giusto sostituirlo all’intervallo. Deluso dall’attacco? Oggi un po’ da tutti – ha spiegato l’allenatore degli emiliani ai microfoni di Sky Sport – citarne uno è impossibile. Le sostituzioni all’intervallo sono state fatte per dare freschezza mentale, ma forse ne avrei dovuti cambiare di più. Mi aspettavo di più da tutti, anche per mentalità, davanti avevamo una squadra forte. Abbiamo commesso errori su errori, quello che non mi è piaciuta è stata la poca personalità”, ha concluso Dionisi.