Short track, Coppa del Mondo Montreal 2023: bene le staffette in batteria, tutti gli azzurri qualificati

La stagione della Coppa del Mondo 2023/2024 di short track si è aperta quest’oggi a Montreal, dove sono andate in scena le batterie delle varie distanze. Al femminile buone notizie in casa Italia per Chiara Betti, che ha vinto la propria batteria nei 1000 metri dove invece Martina Valcepina non è riuscita a superare il turno. Nei 1500 metri invece passano in semifinale Arianna Sighel e Gloria Ioriatti, mentre Elisa Confortola è stata penalizzata. Martina Valcepina si è poi riscattata con la qualificazione nei 500 metri, obiettivo centrato anche da Chiara Betti ma non da Arianna Sighel. La staffetta non brilla particolarmente ma alla fine passa comunque alle semifinali con il terzo tempo nella propria batteria per il quartetto composto da Sighel, Betti, Confortola e Ioriatti.

Tra gli uomini i 1000 metri sorridono a Pietro Sighel e Mattia Antonioli, oltre a Davide Oss Chemper e Luca Spechenhauser. Niente da fare invece per Lorenzo Previtali. Gli stessi Spechenhauser e Oss Chemper mancano invece il passaggio del turno nei 1500 metri, alla pari di Thomas Nadalini che a sua volta rimane fuori. Nadalini che invece passa il turno nei 500 metri alla pari di Pietro Sighel, con la staffetta composta da Antonioli, Nadalini, Sighel e Spechenhauser che vince e convince nella propria batteria. Buone notizie infine anche dalla staffetta mista (Pietro e Arianna Sighel, Martina Valcepina e Thomas Nadalini), che chiude al secondo posto la batteria e si qualifica per le semifinali.