Short track, CdM Seul: Italia squalificata nella staffetta maschile, sfuma il podio

Si è conclusa a Seul, in Corea del Sud, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di short track. Purtroppo non sono arrivate buone notizie dalle finali per l’Italia, che sul Mokdong Ice Rink ha mancato l’appuntamento con il podio. Nella staffetta maschile, è stata una squalifica a negare la seconda posizione all’Italia, che aveva schierato Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e chiuso seconda alle spalle della Cina. A causa di un sorpasso irregolare di Spechenhauser ai danni dell’ultimo frazionista olandese, gli azzurri sono stati però penalizzati e retrocessi in quinta posizione.

A livello individuale, invece, il miglior risultato è arrivato nella gara-bis dei 1.500 metri femminili, dove Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) hanno concluso rispettivamente al sesto e al settimo posto. Fuori in semifinale invece Elisa Confortola (Fiamme Oro). Sesto posto per Luca Spechenhauser nella finale maschile, purtroppo compromessa da una caduta; nono invece Pietro Sighel, quarto nella finale-B, sui 500 metri maschili. Out ai quarti Thomas Nadalini, mentre si è fermato ai ripescaggi Mattia Antonioli. Infine, tra le donne, Chiara Betti (Fiamme Gialle) è stata squalificata nella finale-B e si è dovuta accontentare dell’ottava posizione.