Curling, WFG Masters 2023: Italia in finale a Saskatoon, sfiderà il Team Whyte

E’ una grande Italia quella impegnata a Saskatoon, in Canada, nel WFG Masters, terzo Major della stagione del curling. La squadra maschile – composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) – è infatti tornata sul ghiaccio dopo aver concluso il round robin con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta e l’ha fatto in bellezza.

Nei quarti di finale è arrivata una netta vittoria per 5-1 ai danni del Team Carruthers, che aveva battuto gli azzurri al debutto nel torneo. Sfida a senso unico dominata in lungo e in largo dall’Italia, che ha fatto la differenza nel terzo end, realizzando ben tre punti. Retornaz e compagni si sono poi ripetuti in semifinale, superando i canadesi del Team Bottcher in un match combattuto che si è risolto all’extra end. L’equilibrio iniziale è stato interrotto dagli azzurri nel settimo end, dove c’è stato il primo vero allungo (6-4). Il Canada però non ha mollato ed è riuscito a ristabilire la parità, forzando l’extra end. Poco male per l’Italia, che ha avuto la meglio per 7-6 e si è qualificata per la finale, la quarta in un Grand Slam (3-0 il bilancio). Appuntamento alle ore 22 italiane di domenica 17 dicembre contro gli scozzesi del Team Whyte.