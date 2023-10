Short track, Arianna Fontana: “Aspetto chiarezza su un’indagine per me fondamentale”

“Sono tornata in Italia con l’idea di poter lavorare in modo costruttivo ma sono ancora in attesa di conoscere l’esito di una indagine per me fondamentale che, in base alle norme, sarebbe dovuta terminare ieri”. Lo ha scritto sui suoi profili social la campionessa azzurra di short track, Arianna Fontana. L’italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici afferma che “l’incertezza di questa situazione ha delle ripercussioni sul lato sportivo, che dovrebbe essere l’unico che conta. La mia fiducia nel sistema disciplinare sportivo è messa a dura prova, di nuovo. Così come di nuovo ogni decisione sul mio futuro non può che essere rimandata a quando finalmente avrò chiarezza e, spero, altrettanta giustizia“. L’inizio della nuova stagione di Coppa del Mondo di short track è in programma a Montreal il 20 ottobre. Lo scorso giugno Fontana aveva ricordato che l’indagine (riaperta) riguardava la sua accusa sull’essere stata presa di mira da alcuni compagni di squadra.