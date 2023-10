Masters 1000 Shanghai 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 11 ottobre

Il programma di giovedì 12 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Shanghai. Iniziano i quarti di finale, ma non si concludono. Sono infatti previsti solo gli incontri della parte bassa del tabellone. Alle 09:00 italiane Hubert Hurkacz sfiderà la rivelazione del torneo Fabian Marozsan, mentre alle 12:30 andrà in scena il derby statunitense tra Korda e Shelton. Di seguito l’ordine di gioco completo.

STADIUM COURT

Ore 09:00 – Marozsan vs (16) Hurkacz

Non prima delle 12:30 – (19) Shelton vs (26) Korda