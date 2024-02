Short track: a Danzica ben 17 qualificazioni per l’Italia, avanti Sighel e Spechnenhauser

Nella sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di short track a Danzica, la spedizione azzurra ottiene un ottimo risultati, con ben 17 qualificazioni dirette su 23 potenziali complessive. Nel maschile avanti Pietro Sighel nei 500m e nei 1500m, mentre Luca Spechenhauser avanza nei 1000m e nei 1500m. Mattia Antonioli e Thomas Nadalini avanzano con percorso netto nei 1000m, ma dovranno prendere parte ai ripescaggi nei 500m. Andrea Cassinelli subisce infine l’eliminazione nei 500m, e nei 1500m partirà dai ripescaggi.

Nelle prove femminili invece, Arianna Valcepina ottiene la qualificazione nei 500m, al pari di Arianna Sighel, che va in semifinale anche nei 1500m. Chiara Betti avanza sia nei 500m che nei 1000m, e fa doppietta anche Gloria Ioriatti, che agguanta la semifinale nei 1000m e nei 1500m. Elisa Confortola infine va ai ripescaggi nei 1000m ma è in semifinale nei 1500m. Per quanto riguarda le staffette infine, tutte e tre (maschile, femminile e mista) hanno guadagnato accesso alle rispettive semifinali.