Mercoledì 26 febbraio prenderanno il via i Mondiali di sci nordico a Trondheim, in Norvegia. Un appuntamento importante per le squadre italiane di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, pronte a giocarsi le proprie carte per provare a strappare risultati di rilievo. I mondiali tornano a Trondheim a 28 anni dall’ultima edizione, quella del 1997, che si rivelò molto fortunata per l’Italia. Allora, infatti, arrivarono quattro medaglie d’argento con Stefania Belmondo e un bronzo nella staffetta maschile, composta da Giorgio Di Centa, Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer e Fulvio Valbusa. Che sia di buon auspicio per il Tricolore? Per quanto riguarda l’ultima edizione, quella del 2023 a Planica, si riparte dall’argento nella Team Sprint a tecnica libera con Federico Pellegrini e Francesco De Fabiani.

Sci nordico, programma Mondiali Trondheim

Il fondo prenderà il via proprio il 26 con le qualificazioni della 7.5km a tecnica classica maschili e femminili. Il giorno dopo, si passa già alle medaglie: le prime saranno quelle della sprint a tecnica libera. Poi, l’1 e 2 marzo toccherà allo skiathlon, prima maschile e poi femminile. Il 4 marzo andranno in scena le due 10 km a tecnica classica, mentre il 5 sarà la volta delle Team Sprint, sempre in tecnica classica. 6 e 7 marzo saranno i giorni delle staffette, sempre prima con gli uomini e poi con le donne, per concludersi l8 e 9 marzo con le due 50 km skating.

Passando al salto, le prime medaglie si assegneranno il 28 febbraio con il Normal Hill HS 102 in campo femminile. Gara femminile anche l’1 marzo, con la gara a squadre, mentre il giorno dopo, dallo stesso trampolino, toccherà agli uomini. Il 5 marzo si passa al trampolino grande HS138, con le gare a squadre femminile, con quella maschile il giorno dopo. Infine, il 7 e l’8 marzo vedranno prima le donne e poi gli uomini impegnati nella gara di chiusura.

Infine, il programma della combinata nordica inizierà il 27 febbraio con la mass start femminile, mentre il 28 sarà il turno della gara a squadre dal trampolino piccolo. L’1 e il 2 marzo vedranno impegnati prima uomini e poi donne nell’individual impact. La seconda gara a squadre avrà luogo il 6 marzo, mentre l’8 marzo gli uomini chiuderanno con la gundersen. Entrambe le gare si svolgeranno sul trampolino grande.