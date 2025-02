La vecchia fiamma di De Laurentiis per prendere il posto del salentino, che potrebbe dire addio al termine della stagione. Tutti i dettagli

Conte medita già l’addio al Napoli? Alla vigilia della gara persa col Como, e a precisa domanda sulla sua permanenza anche l’anno prossimo, il tecnico salentino è sgusciato via alla Politano: “Dobbiamo crescere, poi vedremo”.

“Mi piacerebbe iniziare un percorso da più forte”

Decisamente più ‘allarmante’, almeno per i tifosi azzurri, questa dichiarazione: “In futuro mi piacerebbe sedermi anche in pole position. Sarebbe curioso anche per me capire cosa significa iniziare un percorso da più forte”.

Conte strizza l’occhio a Milan e Juve

Per qualcuno, i soliti mal pensanti a cui ci affianchiamo con piacere, Conte starebbe strizzando l’occhio nuovamente al Milan, che lo ha rimbalzato un anno fa, visto che Conceicao è destinato a salutare al termine della stagione. Se non addirittura alla solita ex e mai dimenticata Juventus, considerato che Thiago Motta non è più così saldo.

Okafor al posto di Kvaratskhelia…

Oppure Conte si è semplicemente già rotto le scatole di De Laurentiis, che a gennaio ha rimpiazzato Kvaratskhelia (già da mesi con la testa al PSG) con Okafor (!), ovvero con uno scarto dello scarto del Milan.

Già scattato il toto-nomi per il post Conte

A Napoli, quando mancano appena sei giorni allo scontro diretto con l’Inter ora capolista, c’è chi ha fatto già partire il toto-nomi. Chi al posto di Conte qualora decidesse di andare via, tralasciando il discorso contrattuale tutt’altro che secondario: a giugno il leccese avrebbe ancora altri due anni a circa 8 milioni a stagione bonus inclusi.

Possibile ritorno di fiamma per Italiano

Il nome che si è fatto largo è una vecchia fiamma di De Laurentiis, Vincenzo Italiano che anche Bologna si è confermato come uno dei migliori tecnici su piazza.

Fu vicino, se non vicinissimo al Napoli dopo lo Scudetto e l’addio di Spalletti, e uno delle alternative a Conte quando l’attuale tecnico dei partenopei ambiva ancora a un club diverso.

Italiano al posto di Conte: De Laurentiis lo stima molto

De Laurentiis stima molto Italiano e potrebbe davvero pensare a lui in caso di divorzio con Conte. Nel frattempo, con un post su X, il patron azzurro ha ribadito piena fiducia nei confronti della squadra e del suo allenatore dopo il ko col Como.

“Siamo una grande squadra con un grande allenatore

“Non è un punto in meno dall’Inter che ci deve spaventare – ha scritto De Laurentiis – Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Ragazzi!”.