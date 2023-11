Sci freestyle, skicross: raduno in Austria per i componenti azzurri di Coppa del Mondo

Si avvicinano gli impegni internazionali per l’Italia dello skicross, che continua la sua preparazione in vista della Coppa del Mondo. I componenti del gruppo azzurro saranno impegnati da domenica 12 a venerdì 17 novembre nel raduno austriaco di Pitztal con Simone Deromedis, Yanick Gunsch, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi e Jole Galli, insieme al direttore tecnico Bartolomeo Pala e all’allenatore Siegmar Klotz. Insieme a loro sarà presente il team di skicross di Coppa Europa/Osservati con Aiace Smaldore, Jannes Debertol, Daniel Moroder, Filippo Zamboni, Paolo Piccolo, Luca Castellaz, Andrea Chesi e Amelia Rigatti di Grazia, con i tecnici Dario Dellantonio, Andrea Tonon e Nicholas Griffani. Allenamenti in Austria anche per la squadra di slopestyle freeski, impegnata da lunedì 13 a mercoledì 15 novembre. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato Mattia Mersa, Niklas Oberrauch, Valentin Auer, Samuel Pattis e Alessia Ambrosi, accompagnati dall’allenatore responsabile Damiano Miari Fulcis.