Pattinaggio velocità, CdM pista lunga 2023/2024: Italia al secondo posto nel team pursuit maschile

Arriva il primo podio stagionale per l’Italia nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga. A Obihiro, in Giappone, il terzetto composto da Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti si piazza in seconda posizione con il crono di 3:42.78 nel team pursuit vinto dalla Norvegia in 3:40.83. Terza piazza invece per gli Stati Uniti, che riescono a restare davanti ai padroni di casa nipponici per un soffio.

Non riescono a far altrettanto le ragazze nella prova femminile. Il trio formato da Laura Lorenzato, Serena Pergher e Veronica Luciani conclude in decima e ultima posizione con un tempo di 3:23.50. La vittoria è andata alla formazione di casa, con Horikawa, Takagi e Sato che hanno avuto la meglio sulla squadra canadese e su quella olandese.

In Division B c’è da segnalare l’ottimo terzo posto di Daniele Di Stefano nei 1500 con il personal best di 1:47.12 dietro al tedesco Hendrik e al nipponico Riku. Nella stessa prova è tredicesimo Francesco Betti. Serena Pergher è invece decima nei 500 femminili vinti dalla polacca Baran davanti alla cinese Pei e la canadese Hiller.