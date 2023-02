Golf, Superlega araba 2023: Uihlein e Gooch in testa

In Messico tante sorprese nel LIV Golf Mayakoba s. Al termine del secondo round del primo torneo della Superlega araba 2023, nella gara individuale in testa alla classifica con un totale di 133 (-9) colpi gli americani Peter Uihlein (67 66) e Talor Gooch (67 66) sono in testa. Sette birdie e due bogey per il primo, prova bogey free con cinque birdie per il secondo. I due leader ad un giro dal termine sono seguiti dal connazionale Charles Howell, 3/o con 134 (-8). Sul percorso del El Camaleón Mayakoba (par 71), l’inglese Paul Casey è scivolato dal 1/o al 4/o posto con 136 (-6) al pari del sudafricano Branden Grace. Più indietro i big. Dustin Johnson, ex numero 1 al mondo e dominatore assoluto della prima stagione della LIV Golf, è 10/o con 139 (-3) e non sembra avere alcuna chance di vittoria. In ritardo anche l’australiano Cameron Smith (quinto nel world ranking), 13/o con 140 (-2). Il team “Crushers GC” capitanato da Bryson DeChambeau, con Charles Howell III, Casey e Anirban Lahiri guida la classifica a squadre con uno score di “-14” colpi, due di vantaggio nei confronti dei “4Aces GC” condotti da Dustin Johnson. Primo di quattordici eventi, il LIV Golf Mayakoba mette in palio 25 milioni di dollari. Chi chiuderà al primo posto la gara individuale se ne porterà a casa 4.000.000, mentre 3.000.000 (750.000 dollari a giocatore) verranno assegnati alla compagine che si imporrà nella competizione a squadre.