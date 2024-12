La terza tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci freestyle per la disciplina dell’halfpipe ha visto come teatro le nevi statunitensi del Colorado e più precisamente quelle di Copper Mountain. Come sempre spazio sia agli uomini che alle donne, con le qualificazioni che nei giorni scorsi hanno visto competere un totale di 45 atleti al maschile e 19 al femminile nella giornata di giovedì. Finale mancata ma rientro positivo per Hanna Faulhaber, la ventenne svizzera campionessa mondiale in carica che è tornata in gara per la prima volta a 11 mesi dal terribile infortunio al ginocchio in cui aveva riportato la rottura del crociato anteriore, del collaterale mediale e del menisco.

HALFPIPE FEMMINILE: VINCE ANCORA GU, KARKER ANCORA FUORI DAL PODIO

La gara femminile ha visto la conferma sul gradino più alto del podio della cinese Ailing Eileen Gu, che dopo la vittoria sulle nevi di casa di Secret Garden si ripete grazie al 90.50 ottenuto nella prima run. Alle sue spalle la britannica Zoe Atkin, che si ferma a 89.75 e precede la canadese Cassie Sharpe (89.00). Ai piedi del podio la statunitense Svea Irving, che due settimane fa in Cina era stata terza. Fa peggio di lei la cinese Fanghui Li, oggi sesta e incapace di replicare la doppietta orientale di Secret Garden. Prosegue invece il momento negativo della canadese Rachael Karker, che dopo la qualificazione mancata nella scorsa tappa non va oltre il settimo posto con 72.75 punti. Una vera anomalia, visto che Karker ha interrotto in Cina una striscia record da 13 podi consecutivi in Coppa del Mondo. Prosegue quindi il dominio assoluto di Gu, che centra la terza vittoria in altrettante gare stagionali e balza al comando anche della classifica generale di Park&Ride oltre che ovviamente a essere saldamente in testa alla graduatoria per la Coppa di specialità.

HALFPIPE MASCHILE: FERREIRA BATTE MACKAY E GOEPPER

Se tra le donne gli Stati Uniti non trovano il podio sulle nevi di casa, la gara maschile racconta una storia ben diversa. Il Team USA festeggia infatti la prima vittoria stagionale di Alex Ferreira, che dopo il secondo e il terzo posto nelle prime due uscite trova il bersaglio grosso grazie a una seconda run da 94.75 punti con cui stacca in maniera abbastanza netta il canadese Brendan Mackay (91.25) e l’altro statunitense Nicholas Goepper (89.25) che si erano imposti rispettivamente a Cardrona e a Secret Garden nelle prime due uscite stagionali. Scende dal podio Andrew Wise, che in Cina era stato terzo e oggi deve accontentarsi della quinta piazza alle spalle del neozelandese Finley Melville Ives. Ferreira quindi allunga in testa alla classifica di specialità, con Mackay che lo tallona e Goepper poco più lontano prima delle gare che chiuderanno la stagione di Coppa del Mondo tra gennaio e febbraio.

IL PROGRAMMA DELLE ULTIME DUE TAPPE STAGIONALI, IN PALIO ANCHE I PUNTI PER MILANO-CORTINA 2026

Anche il proseguo della stagione di Coppa del Mondo resterà nel Nord America, dal momento che le ultime due tappe del circuito andranno in scena rispettivamente ad Aspen e Calgary. L’halfpipe tornerà protagonista il 31 gennaio con le qualificazioni di Aspen, con finali in programma il 2 febbraio. Poi ci si sposterà in Canada dove il 14 febbraio si disputeranno le qualificazioni sia al maschile che al femminile e il giorno dopo si terranno le finali. L’appuntamento più atteso arriverà però dopo la fine della Coppa del Mondo, con la ventesima edizione dei Campionati Mondiali di Sci Freestyle che sono previsti dal 18 al 30 marzo sulle nevi svizzere dell’Engadina. La disciplina dell’halfpipe sarà protagonista il 28 marzo con le qualificazioni, per poi assegnare le sue medaglie proprio nella giornata conclusiva della manifestazione iridata. I risultati di questa stagione concorreranno anche ad assegnare i punti FIS necessari per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.