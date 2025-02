La Juventus è uscita vittoriosa da Como, ma le critiche a Thiago Motta non sono mancate nemmeno dopo il secondo successo consecutivo. Per il tecnico il capolinea è sempre più vicino, difficile essere perdonati.

Dopo il successo contro l’Empoli, i bianconeri hanno portato a casa 3 punti importanti per la corsa Champions, non con poche difficoltà. La Juventus infatti ha vinto ma non ha convinto contro un Como penultimo in classifica, aprendo di fatto nuove polemiche sul conto di Thiago Motta. Non c’è nemmeno il tempo di concentrarsi sull’unica buona notizia di questo periodo, ovvero i 5 gol già messi a segno da Kolo Muani, che l’ex tecnico del Bologna deve fronteggiare nuovi attacchi social.

Negli ultimi mesi eravamo abituati a un Vlahovic continuamente punzecchiato per le sue prestazioni poco convincenti e per il suo atteggiamento in campo, invece oggi assistiamo a pesanti critiche sull’ultima panchina che il serbo ha dovuto scaldare a Como. Contrariamente a quanto successo ad Empoli, il serbo stavolta non ha fatto il suo ingresso in campo neanche per 20 minuti, con una Juventus in serie difficoltà per tutto il secondo tempo e che ha trovato il vantaggio su un calcio di rigore al minuto 89. Una vittoria all’ultimo respiro che per i tifosi sa di sconfitta, nonostante la classifica ora veda la Juventus in quarta posizione (in attesa di Lazio-Monza).

Caos Juventus, sui social insorgono

Come in ogni post partita i social prendono vita con i commenti più disparati sull’esito del match, soprattutto quando di mezzo c’è la Juventus, o meglio, Thiago Motta. Ha fatto scalpore il povero Dusan Vlahovic, relegato in panchina senza un reale motivo dal tecnico juventino che gli aveva dato fiducia ad Empoli. Un’esclusione che sicuramente ha deluso l’attaccante serbo, oltre ai numerosi tifosi che sono insorti contro l’allenatore come ben riassume questo tweet: “E questa sarebbe la Juventus di Thiago Motta? E la colpa era di Vlahovic? Questo allenatore è ridicolo!”.

Vlahovic in panchina novanta minuti. Quando ti spediranno a distanza siderale dalla Juve dobbiamo fare festa – è solo uno dei tanti altri attacchi all’indirizzo di Thiago Motta, che finora non è certo riuscito a entrare nei cuori dei tifosi. A spiccare è stato sicuramente il commento lucido del giornalista Paolo Rossi, che come molti altri ha visto una Juventus in totale confusione: “Più che vincerla noi, l’hanno persa loro. Una Juve confusa, che ha approfittato degli episodi e per fortuna ha KoloMuani. Formazione e cambi di Motta incomprensibili, Vlahovic emarginato non ha senso.”