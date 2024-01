Lione, le calciatrici Carpenter e van de Donk annunciano il fidanzamento (FOTO)

Tramite una foto postata sui social, le calciatrici del Lione Ellie Carpenter e Danielle van de Donk hanno ufficializzato il loro fidanzamento. Le due, rispettivamente difensore australiano e centrocampista olandese del club francese, si sono conosciute proprio sul campo e insieme hanno vinto due campionati francesi (2022, 2023), una Coppa di Francia (2023) e una Champions League (2022). In occasione di Capodanno, su una spiaggia, c’è stata invece la proposta, come testimoniato dall’immagine pubblicata su Instagram. Tra i tanti messaggi di congratulazioni, non poteva mancare quello dell’Olympique Lione.

