Tour de Ski 2024, 10 km maschile Dobbiaco: prima vittoria per Hyvarinen. Pellegrino 25° e miglior italiano

Emozioni e sorprese a Dobbiaco per la 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli, seconda prova del Tour de Ski maschile 2023/2024. L’anno solare si è infatti chiuso con la prima vittoria in Coppa del Mondo per il finlandese Perttu Hyvarinen, che ha preceduto tutti completando il trionfo finnico dopo il successo di Kerttu Niskanen nella gara femminile corsa sulla stessa distanza. Sul podio hanno chiuso i norvegesi Erik Valnes e Harald Oestberg Amundsen, rispettivamente staccati di 16.2 e 17.2 secondi da Hyvarinen che ha chiuso con il tempo di 23’08″6.

La gara è stata condizionata anche dal meteo, visto che nel finale la neve è tornata a scendere rendendo ovviamente la pista più lenta e meno performante. Tra coloro che pagano dazio nell’ultima parte c’è lo statunitense Ben Ogden, che termina nono a 46 secondi dal vincitore ma mantiene il terzo posto nella classifica generale. Davanti a lui si prende il pettorale di leader Valnes, davanti al connazionale Amundsen per 4″. Ogden ne paga 28″ e poi via via tutti gli altri con l’Italia che vede Federico Pellegrino ottavo a 1’24”.

In casa azzurra il migliore è appunto “Chicco”, oggi 25esimo appena davanti al compagno di squadra Elia Barp. La punta di diamante della squadra italiana mantiene dunque la top-10 nella classifica generale, nonostante anche per lui il finale di gara sia stato molto complicato. Delude invece Francesco De Fabiani, 43° a 1’46” in una gara sulla carta adatta alle sue doti di alternista. Alle sue spalle il resto della squadra azzurra: Noeckler 44° a 1’47”, Salvadori 46° a 1’49”, Carollo 49° a 1’55”, Ventura 51° a 1’57”, Chiocchetti 63° a 2’17”, Daprà 67° a 2’25”, Graz 69° a 2’34”, Hellweger 85° a 3’53”.