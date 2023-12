Manchester United, Neville: “Inferiori alle squadre ai livelli più bassi di Premier League”

Crisi senza fine per il Manchester United. I Red Devils sono stati battuti ieri per 2-1 dal Nottingham Forest e sono precipitati al settimo posto nella classifica di Premier League 2023/2024.

Molto critico con la squadra di Ten Hag, l’illustre ex Gary Neville: “Gli 85 milioni di sterline spesi per Antony sono un’esagerazione. Ovviamente non è neanche minimamente vicino a quel livello, ma anche 70 milioni di sterline per Rasmus Hojlund sono un sacco di soldi. 55 milioni di sterline per Mason Mount, 80 milioni di euro per Casemiro con un contratto quinquennale sono un sacco di soldi. Non avrebbero dovuto firmarli“.

“Ci sono molte offerte che puoi iniziare a guardare quando fai gli acquisti. Sono finiti i giorni in cui gli allenatori viaggiavano tre o quattro notti a settimana per osservare gli altri giocatori. A Ten Hag è stato permesso di acquistare chi volesse e questo non dovrebbe essere permesso. Ha alcuni buoni giocatori e alcuni meno. I tifosi dello United saranno molto delusi. Lo United era inferiore al Nottingham, molto spesso è inferiore alle squadre ai livelli più bassi del campionato“, conclude Neville.