Siamo quasi giunti alle battute finali per lo sci nordico, con le ultime settimane di Coppa del Mondo in calendario. Terminata l’edizione iridata di Trondheim, sarà ancora la Norvegia ad ospitare anche la prossima tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. Sulle piste di Holmenkollen, la collina che troneggia alle spalle della capitale Oslo, il programma della terzultima tappa stagionale propone tra sabato 15 e domenica 16 marzo una duplice prova individuale, prima sui 20km in classico, quindi sui 10 in tecnica libera. Saranno undici gli atleti azzurri impegnati nella tappa norvegese: Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Francesco De Fabiani, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi.

IL PROGRAMMA

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – 20 km TC femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 11.30 e 14.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – 10 km TL femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 11.15 e 13.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI TRA OSLO E VIKERSUND

Stesso discorsi per la Coppa del Mondo di salto con gli sci, che resta in Norvegia con la duplice tappa del Raw Air, proposta tra Oslo e Vikersund. Il primo atto è in programma giovedì 13 marzo sull’Hs134 che domina la collina di Holmenkollen, mentre gvenerdì 14 si salterà dall’Hs240 di Vikersund per il turno di qualificazione maschile, seguito i due giorni successivi dalle due sfide individuali. Il dt Ivo Pertile ha infatti convocato tre azzurri: Alex Insam, Lara Malsiner ed Annika Sieff. IL PROGRAMMA

Mar. 15/03/25 – Coppa del mondo – HS134 femminile Oslo (Nor) – ore 12.00, diretta tv Eurosport

Gio. 13/03/25 – Coppa del mondo – HS134 maschile Oslo (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – HS240 femminile Vikersund (Nor) – ore 10.45, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – HS240 femminile Vikersund (Nor) – ore 10.45, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 16.35, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA, SEI AZZURRI CONVOCATI

Per quanto riguarda la combinata nordica, tra venerdì e domenica Holmenkollen ospiterà la tappa conclusiva della stagione di Coppa del Mondo femminile ed il penultimo atto del calendario maschile che si completerà il fine settimana successivo nella finlandese Lahti. Il programma sulla collina di Oslo propone per il 14 marzo il duplice Provisional Competition Round, seguito sabato dalle due Gundersen con una duplice Individual Compact attesa per domenica. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato Veronica Gianmonea e Daniela Dejori al femminile ed al maschile Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi e Manuel Senoner. Prima della partenza per il ritorno in Norvegia, Dejori e Gianmonea affronteranno tre giornate di allenamento a Tarvisio. IL PROGRAMMA

Ven. 14/03/25 – Coppa del mondo – Provisional Round femminile e maschile Oslo (Nor) – ore 11.00 e 13.00

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS134/10 km maschile Oslo (Nor) – ore 09.45 e 16.30, diretta tv Eurosport

Sab. 15/03/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS134/5 km femminile Oslo (Nor) – ore 09.00 e 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – Compact Individual HS134/7,5 km maschile Oslo (Nor) – ore 09.45 e 15.15, diretta tv Eurosport

Dom. 16/03/25 – Coppa del mondo – Compact Individual HS134/5 km femminile Oslo (Nor) – ore 09.00 e 16.20, diretta tv Eurosport