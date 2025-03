Torna al successo Filippo Ganna, che inizia nel migliore dei modi la 60esima edizione della Tirreno-Adriatico, conquistando la cronometro di 11,5 chilometri andata in scena a Lido di Camaiore. Una prova maiuscola del campione della Ineos Grenadiers, che si è riuscito a mettere alle spalle il talentuoso Juan Ayuso. Media di 56,173 km all’ora per Ganna, che ha inflitto 23″ al traguardo al giovane spagnolo dell’UAE Team Emirates. Una rivincita da parte dell’italiano, che lo scorso anno proprio su queste strade fu beffato per una questione di decimi. Niente equilibrio, questa volta: una crono dominata dal nostro portacolori, che si aggiudica la vittoria n°34 da professionista e indossa la prima maglia azzurra dopo aver conquistato un successo che mancava ormai da quasi 250 giorni.

“Ho fatto una bellissima cronometro oggi, quindi sono davvero felice. Il direttore sportivo Dario Cioni mi ha incitato fino al traguardo. Ero sugli stessi tempi di Juan Ayuso a metà percorso, quindi sapevo di poter dare qualcosa in più nella seconda parte, dove ho guadagnato tanto”. Così Filippo Ganna pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo di vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra alla Tirreno-Adriatico. “Mi sono allenato molto per questa cronometro così come per i prossimi impegni. Ho fatto decisamente meglio rispetto a un anno fa, quando avevo perso per un secondo. Non vedo l’ora di dare il massimo anche nel resto della settimana”, ha aggiunto.